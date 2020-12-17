Європейський парламент затвердив на пленарній сесії в середу в Брюсселі семирічний бюджет Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Законопроект з бюджету на 2021-2027 роки, погоджений з Радою ЄС 10 грудня, був затверджений 548 голосами “за”, 81 – “проти”, і 66 євродепутатів утрималися.

Бюджет Євросоюзу на семирічний період затверджений в розмірі 1,074 трлн євро, зачіпаючи широкий ряд статей витрат ЄС, від сільського господарства до фінансування досліджень. Ще близько 750 мільярдів євро передбачені на виділення допомоги країнам-членам блоку на боротьбу з коронавірусом, яка фінансуватиметься за рахунок спільного боргу.

Також депутати Європарламенту підтримали переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, зокрема, наука, охорона здоров’я та зелена економіка.

Зазначимо, проти ухвалення цього бюджету виступали Польща та Угорщина. Ці країни були проти нового механізму розподілення бюджетних коштів між учасниками ЄС, тому блокували документ.