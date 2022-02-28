Європарламентарі направили лист, підписаний понад 100 членами Європейського парламенту до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, закликаючи додати санкції за корупцію до "акту Магнітського".

Про це йдеться у записі, котрий оприлюднив Офіс євродепутата Петраса Ауштрявічюса у Twitter.

Євродепутати вітають санкції проти Путіна, натомість зазначають, що ЄС потрібен повністю налагоджений механізм, який дозволить націлюватись на корупціонерів і не дасть їм використовувати незаконно отримані кошти для впливу на демократичні процеси в ЄС і навіть кидати виклик безпеці всієї Європи.

Вони наголошують, що, попри неодноразові політичні та дипломатичні зусилля, режим Путіна продовжує свою агресивну політику анексії територій на сході України та розпочав військовий напад, що порушує суверенітет України та безпеку всієї Європи.

Євродепутати переконані, що ЄС повинен продовжувати посилювати заходи стримування проти цієї агресивної політики.

“Серед багатьох варіантів, які існують, одним з найефективніших буде націлювання особисто на багатства Путіна. Хоча санкції проти Росії в цілому необхідні, вони мають непрямий стосунок до нього, натомість цілеспрямовані санкції проти його власного багатства були б найбільш впливовими. Щобільше, Путін не тримає своє багатство від свого імені, а тримає його в іменах номінантів і довірених осіб – і ці особи зберігають свої гроші на Заході. Тому один із найнадійніших способів стримування Путіна — заморожувати ці активи”, – йдеться у листі депутатів.

Зауважується, що наразі більшість країн мають Закони Магнітського, які дозволяють урядам заморожувати такі активи, але є один істотний недолік на рівні ЄС. Глобальні санкції ЄС щодо прав людини режим (Закон Магнітського) не допускає санкцій проти осіб, причетних до високого рівня корупції.

Зазначається, що для того, аби заморозити активи довірених осіб Путіна, ЄС має прийняти відповідне положення про корупцію. У тексті згадують законодавчі акти Великої Британії, США та Канади, які дозволяють запроваджувати санкції за корупцію за межами цих країн.

Натомість наголошують, що відсутність відповідного положення у законодавстві ЄС є не тільки обмежуючим, а й означає, що воно відстає від інших глобальних партнерів.

“Прагнучи захистити Україну та безпеку Європи, важливо та невідкладно, аби ЄС додав корупцію до свого “Акту Магнітського”. Європа повинна стояти рука об руку зі своїми союзниками та створити значущі наслідки для Путіна”, – резюмують свій намір підписанти.

Over 100 MEPs urge @vonderleyen @eucopresident and @JosepBorrellF to expand #EUMagnitskyAct by adding corruption among sanctioned crimes. More sanctions on #Putin and his cronies and authoritarians around the world underway https://t.co/NeAWNb9u6y — Petras Austrevicius (@petras_petras) February 28, 2022

Довідка. Закон Магнітського – ініційований Вільямом Браудером, прийнятий в грудні 2012 року закон США та ряду інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини (зокрема, пов’язаних зі справою компанії “Hermitage Capital Management” та смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в’їзд до США. Також щодо них запроваджено санкції економічного характеру – арешти майна, корупційних рахунків, блокування фінансових активів у банках США.

Слідом за США подібний законодавчий акт був прийнятий Європарламентом щодо осіб та їхнього майна у країнах ЄС.