Євродепутати вітають санкції проти Путіна, натомість зазначають, що ЄС потрібен повністю налагоджений механізм, який дозволить націлюватись на корупціонерів і не дасть їм використовувати незаконно отримані кошти для впливу на демократичні процеси в ЄС і навіть кидати виклик безпеці всієї Європи.

Вони наголошують, що, попри неодноразові політичні та дипломатичні зусилля, режим Путіна продовжує свою агресивну політику анексії територій на сході України та розпочав військовий напад, що порушує суверенітет України та безпеку всієї Європи.

Євродепутати переконані, що ЄС повинен продовжувати посилювати заходи стримування проти цієї агресивної політики.

Зауважується, що наразі більшість країн мають Закони Магнітського, які дозволяють урядам заморожувати такі активи, але є один істотний недолік на рівні ЄС. Глобальні санкції ЄС щодо прав людини режим (Закон Магнітського) не допускає санкцій проти осіб, причетних до високого рівня корупції.

Зазначається, що для того, аби заморозити активи довірених осіб Путіна, ЄС має прийняти відповідне положення про корупцію. У тексті згадують законодавчі акти Великої Британії, США та Канади, які дозволяють запроваджувати санкції за корупцію за межами цих країн.

Натомість наголошують, що відсутність відповідного положення у законодавстві ЄС є не тільки обмежуючим, а й означає, що воно відстає від інших глобальних партнерів.

Over 100 MEPs urge @vonderleyen @eucopresident and @JosepBorrellF to expand #EUMagnitskyAct by adding corruption among sanctioned crimes. More sanctions on #Putin and his cronies and authoritarians around the world underway https://t.co/NeAWNb9u6y

— Petras Austrevicius (@petras_petras) February 28, 2022