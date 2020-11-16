Відповідний допис опубліковано у Telegram-каналі політика.

Порошенко наголосив, що країна та люди знаходяться “на межі національної катастрофи”, але багатьох жертв можна було б уникнути.

“Багатьох жертв можна було б уникнути, чимало життів — врятувати. Якби влада з відповідальністю і фахово поставилася до захисту від пандемії, а не закатувала коронавірусні гроші в асфальт за ціною, неначе коштовні метали”, — заявив він.

Також Порошенко розписав план боротьби з епідемією і її наслідками, який пропонує “Європейська Солідарність”. Він містить такі 13 пунктів:

Негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані із медичними.

“Ми тим часом подали законопроєкт, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з коронавірус”, — зауважив Порошенко.

Покарати винних у розкраданні коштів фонду анти-COVID.

“Двадцятка” мільярдів, вже витрачена не за призначенням, має бути повернута місцевому самоврядуванню.

Застрахувати всіх медиків від COVID-19 та виплатити компенсації сім‘ям усіх померлих медиків.

Виплатити обіцяні 300% доплати медикам.

Забезпечити перепідготовку лікарів для недопущення критичної нестачі медичних кадрів.

Відкрити для загального доступу усі відомчі лікарні, зокрема МВС, СБУ, “Укрзалізниці”, Держуправління справами — знамениту “Феофанію” та інші.

Забезпечити доступ кожного ліжка до кисню.

“Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу”, — зауважив лідер “ЄС”.

Протягом кількох тижнів забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії.

Слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини.

Продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з коронавірусом.

Видатки родин на тести та лікування коронавірусу пропонуємо вирахувати з бази оподаткування фізичних осіб.

Також лідер партії зазначив, що найближчим часом “ЄС” оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.

Порошенко також наголосив, що всі запропоновані рішення мають бути прийняти негайно.

“Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді. Влада не просто розтринькала гроші, які парламент виділив на боротьбу з коронавірусом. Вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гривні, ні за які долари, ні за які євро”, — вважає він.

Крім того, Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського не намагатися “лікувати людей відосиками”, а “вживати термінові заходи”.