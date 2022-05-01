Латвійська авіакомпанія airBaltic орендує літак у МАУ. У такий спосіб країна ЄС має намір підтримати авіаперевізника під час війни.

Про це повідомили в Avianews.com.

Борт візьмуть в оренду з 1 травня. Поки компанія МАУ не може виконувати рейси та забезпечити роботу співробітників, бо небо закрите з першого дня широкого нападу РФ.

Договір з airBaltic передбачає тимчасову оренду авіалайнера Boeing 737-900ER. Обслуговувати його буде український персонал. Зазначається, що цей боїнг є найбільшим середньомагістральним авіалайнером з флоту МАУ. Одночасно він може доставити 200 пасажирів.

Українським літаком зможуть виконувати рейси з підвищеним попитом. Boeing 737-900ER вміщує на 50 пасажирів більше, ніж літаки латвійської авіакомпанії.

Термін дії оренди та договору не розголошують. Літак має необхідні документи для роботи в європейському просторі. Раніше МАУ літала на 12 авіалайнерах, але близько половини з них залишилася за межами країни через війну.