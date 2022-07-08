Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику у розмірі 1,5 мільярда євро для України через побоювання щодо її фінансової надійності та її здатності повернути борг.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запропонував кредит Києву для того, щоб підтримати країну під час повномасштабного вторгнення Росії, яка стикається зі значними витратами на війну та падінням прибутків. Проте бюджетний підрозділ Європейської комісії заблокував цю позику через побоювання, що Україна не зможе повернути борг.

Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС із резервами, які зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але цього разу комісія хоче забезпечити резерви у розмірі 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією в 1 млрд євро для України.

За словами чиновників, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам. Один із представників комісії заявив, що ЄС має переконатись у можливості відшкодувати збитки у разі дефолту України.

Також він зазначив, що Єврокомісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, щоб держави-члени ЄС чи ЄІБ розділили частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

Довідка. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. Створений у 1958 році з метою надання кредитів для спорудження та реконструкції об’єктів, які становлять інтерес для країн ЄС та асоційованих держав. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

Дефолт — стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушення платіжних зобов’язань позичальника перед кредитором, нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов’язаннями або виконувати інші умови договору позики.