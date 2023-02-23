Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов'язані з роботою.

Про це повідомило Politico.

Співробітники можуть видалити пов’язані з роботою програми зі своїх особистих телефонів, якщо вони наполягають на збереженні TikTok.

В ЄС вважають, що заборона TikTok є необхідною для захисту даних Комісії та підвищення її кібербезпеки. Рада з корпоративного управління ЄК вирішила зупинити роботу додатка на корпоративних та особистих пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії.

Чиновники мають виконати рішення Єврокомісії до 15 березня. Після цього пристрої зі встановленим TikTok вважатимуться такими, що не відповідають корпоративному середовищу.

Інші інституції Європейського Союзу, зокрема Рада і Парламент, ймовірно, також заборонять китайський додаток, але для цього знадобиться більше часу.

На Заході стурбовані свідченнями про збір даних Комуністичною партією Китаю та її спецслужбами з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об’єктах.