Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи (ENTSO-E) збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт.

Джерело: “Укренерго”.

Тепер із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова максимальна доступна пропускна спроможність збільшиться на 150 МВт.

Наразі імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі. Разом з операторами європейської енергосистеми “Укренерго” продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів, яка доступна для комерційних обмінів електроенергію між ЄС та Україною і Молдовою.

Нагадаємо, ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня.

18 квітня ENTSO-E збільшила технічну можливість для імпорту електроенергії з Європи до України/Молдови до 1050 МВт. Технічна можливість для експорту з України/Молдови до Європи становить 400 МВт.