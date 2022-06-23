23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Про це йдеться у дописі в Twitter.

“Погоджено! Європейська Рада щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС”, – зазначив Мішель.

Він привітав президента України Володимира Зеленського та весь український народ з історичною подією, зазначивши, що наше майбутнє – разом.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩 Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Також Мішель заявив, що ЄР “вирішила визнати європейську перспективу Грузії та готова надати їй статус кандидата, як тільки буде вирішено невирішені пріоритети”.

Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу та ухвалив відповідну резолюцію.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Україна оперативно заповнила дві частини опитувальників обсягом у тисячі сторінок. На початку йшлося, що можливе приєднання України до ЄС за “спецпроцедурою”, але наша країна спершу має пройти необхідні кроки для того, щоб відповідати вимогам ЄС.

Вступ до ЄС передбачає п’ять етапів. Серед них – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включення до офіційної програми розширення ЄС та подання заявки на вступ. Надалі мають надати статус кандидата на членство та, згодом, фактичний вступ.