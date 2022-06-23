Про це йдеться у дописі в Twitter.
“Погоджено! Європейська Рада щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС”, – зазначив Мішель.
Він привітав президента України Володимира Зеленського та весь український народ з історичною подією, зазначивши, що наше майбутнє – разом.
Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.
Історичний момент!
Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.
Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩
Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa
— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
Також Мішель заявив, що ЄР “вирішила визнати європейську перспективу Грузії та готова надати їй статус кандидата, як тільки буде вирішено невирішені пріоритети”.
Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу та ухвалив відповідну резолюцію.
28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Україна оперативно заповнила дві частини опитувальників обсягом у тисячі сторінок. На початку йшлося, що можливе приєднання України до ЄС за “спецпроцедурою”, але наша країна спершу має пройти необхідні кроки для того, щоб відповідати вимогам ЄС.
Вступ до ЄС передбачає п’ять етапів. Серед них – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включення до офіційної програми розширення ЄС та подання заявки на вступ. Надалі мають надати статус кандидата на членство та, згодом, фактичний вступ.
- Нагадаємо, представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов наголошував, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.
- Президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна ще до війни “довела, що вона на правильному шляху”. Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.
- Раніше Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.