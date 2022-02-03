Відповідний документ опубліковано на сайті ВР.
Депутати переконані, що з огляду на останні ситуації, пов’язані з МВС, Монастирський неналежно виконує свої обов’язки та “зловживає владою”. Для прикладу ініціатори постанови наводять “скандал” з Олександром Гогілашвілі, коли той “ображав поліцію”, перешкоджання з боку Нацполіції мирним протестувальникам 17 і 19 січня й справу про ДТП за участі Олександра Трухіна.
“Наведене засвідчує, що Міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, адже покриває злочини, зловживає владою і службовим становищем, у зв’язку з чим підлягає звільненню із займаної посади”,- зазначено у повідомленні.
Наразі постанову скерували на розгляд до комітетів Верховної Ради України.
Окрім того, “Європейська Солідарність” отримала підписні листи для проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути питання “бездіяльності правоохоронної влади”.
- Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, у якому постраждали шестеро осіб, зокрема очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.
- Після оприлюдненого відео Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.
- Раніше п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зазначив, що відтоді, як чинний глава держави Володимир Зеленський привів до парламенту свою політичну силу, країна занурена в нескінченний “день бабака”.