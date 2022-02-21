За результатами останнього соцопитування, проведеного компанією "Socis", політична сила п'ятого Президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність" має найбільшу підтримку громадян серед інших партій. За неї готові віддати свій голос 23,2% українців.

Про це йдеться на офіційному сайті Socis.

У компанії запитали українських громадян, за яку політичну силу вони б проголосували, якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої неділі.

Згідно з відповідями респондентів, на сьогодні рейтинг політичних сил виглядає так (серед тих хто визначився та готовий голосувати):

“Європейська Солідарність” (П. Порошенко) – 23,2%

“Слуга народу” (О. Шуляк) – 16,2%

“ОПЗЖ” (Ю. Бойко) – 10,7%

“Батьківщина” (Ю. Тимошенко) – 10%

“Розумна політика” (Д. Разумков) – 8,5%

“Сила і честь” (І. Смешко) – 7,1%

“Наші” (Є. Мураєв) – 6,3%

“Українська стратегія Гройсмана” (В. Гройсман) – 6,2%

Це ті політичні партії, які точно пройшли б до українського парламенту, адже мають понад 5% підтримки

Динаміка підтримки найбільше зросла у “Європейської Солідарності”, а от у “Слуги народу” навпаки – найбільше знизилась.

Респондентів також запитали, чи хочуть вони, щоб після наступних виборів країною продовжили керувати Володимир Зеленський та його “Слуга народу”. Проте більшість опитаних, 54%, відповіли “ні”. Водночас 17,8% підтримують такий розвиток подій, а 20,2% не змогли дати відповідь.

Опитування проводилось у період з 11 по 16 лютого 2022 року. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей).