Про це йдеться на офіційному сайті Socis.
У компанії запитали українських громадян, за яку політичну силу вони б проголосували, якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої неділі.
Згідно з відповідями респондентів, на сьогодні рейтинг політичних сил виглядає так (серед тих хто визначився та готовий голосувати):
- “Європейська Солідарність” (П. Порошенко) – 23,2%
- “Слуга народу” (О. Шуляк) – 16,2%
- “ОПЗЖ” (Ю. Бойко) – 10,7%
- “Батьківщина” (Ю. Тимошенко) – 10%
- “Розумна політика” (Д. Разумков) – 8,5%
- “Сила і честь” (І. Смешко) – 7,1%
- “Наші” (Є. Мураєв) – 6,3%
- “Українська стратегія Гройсмана” (В. Гройсман) – 6,2%
Це ті політичні партії, які точно пройшли б до українського парламенту, адже мають понад 5% підтримки
Динаміка підтримки найбільше зросла у “Європейської Солідарності”, а от у “Слуги народу” навпаки – найбільше знизилась.
Респондентів також запитали, чи хочуть вони, щоб після наступних виборів країною продовжили керувати Володимир Зеленський та його “Слуга народу”. Проте більшість опитаних, 54%, відповіли “ні”. Водночас 17,8% підтримують такий розвиток подій, а 20,2% не змогли дати відповідь.
Опитування проводилось у період з 11 по 16 лютого 2022 року. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей).
- Нагадаємо, що за результатами соцопитування КМІС, 15,5% респондентів зазначили, що віддали б свій голос за партію “Європейська Солідарність”, за партію “Слуга Народу” готові віддати свій голос 11,1% опитаних.
- Також про лідерські позиції партії “Європейська Солідарність” свідчать і результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова