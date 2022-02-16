За результатами опитування, 15,5% респондентів завило, що віддали б свій голос за партію "Європейська Солідарність", за партію "Слуга Народу" готові віддати свій голос 11,1% опитаних.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології 5-13 лютого 2022 року.

Згідно з результатами дослідження, рейтинг українських партій очолює “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 15,5% серед усіх респондентів.

За “Слугу Народу” 11,1% серед усіх опитаних, за “Батьківщину” – 7,8%, за “ОПЗЖ” – 6,8%, за партію “Розумна політика” – 3,9%.

Якщо в грудні 2021 року різниця між “Європейською Солідарністю” і “Слугою народу” була в межах статистичної похибки, то зараз “ЄС” має “чисте” перше місце, а “Слуга народу” – друге місце”, – зазначається в опитуванні.

У порівнянні з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій різниця в рейтингу – у межах похибки, це означає, що статистично значущих змін не було. Однак у випадку партій “Сила і честь” та “Голос” відбулося зниження рейтингу.

Раніше за даними опитування КМІС, яке було проведене 3 – 11 грудня, за “Європейську Солідарність” готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію “Слуга народу” готові віддати голоси 12,8% від усіх.

Опитування провели методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2000 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України. Вибірка репрезентативна для населення України віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,4%.