Рейтинг політичних партій в Україні очолила "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від "Слуги народу" становить понад 2%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За партію монобільшості готові віддати голоси 15% українців.

До трійки лідерів також потрапила партія “Батьківщина” – 13,3%.

Далі йдуть “Розумна політика” (9,9%), “Опозиційна платформа – За життя” (9,2%), “Сила і честь” (6,7%), “Українська стратегія Гройсмана” (5,7%), “Радикальна партія Олега Ляшка” (5,4%), “Наші” (5,3%), “УДАР” (4,5%).

У інших партій – нижча підтримка.

Довідково

Опитування проведено 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.