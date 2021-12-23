Депутатка від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність депутатам Європарламенту, які застерегли українську владу утриматися від політичних переслідувань.

Про це вона написала у Facebook та опублікувала лист-звернення депутатів Європарламенту. “Дякую депутатам із Групи друзів України у Європарламенті за чіткість формулювань у своїй заяві, де вони застерігають компетентні органи України утримуватися від політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяку на повернення до колишніх практик вибіркового правосуддя чи політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне до європейської інтеграції та, особливо, в якій проводиться реформа судової системи”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що повернення в часи судилищ Януковича не сумісне з європейською інтеграцією, і “на це не будуть заплющувати очі”.

“Це пряма відповідь на всі гучні питання і закиди Зеленського до партнерів і щодо ЄС, і щодо НАТО. Він іде шляхом Януковича – від цивілізованого світу в обійми Путіна”, – впевнена депутатка.

Вона додала, що партнери закликають українських політиків до єдності перед лицем російської загрози.

“Шкода, що вони цю загрозу бачать з Брюсселя, а Зеленський з Києва не бачить”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.