Про це вона написала у Facebook та опублікувала лист-звернення депутатів Європарламенту. “Дякую депутатам із Групи друзів України у Європарламенті за чіткість формулювань у своїй заяві, де вони застерігають компетентні органи України утримуватися від політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяку на повернення до колишніх практик вибіркового правосуддя чи політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне до європейської інтеграції та, особливо, в якій проводиться реформа судової системи”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що повернення в часи судилищ Януковича не сумісне з європейською інтеграцією, і “на це не будуть заплющувати очі”.
“Це пряма відповідь на всі гучні питання і закиди Зеленського до партнерів і щодо ЄС, і щодо НАТО. Він іде шляхом Януковича – від цивілізованого світу в обійми Путіна”, – впевнена депутатка.
Вона додала, що партнери закликають українських політиків до єдності перед лицем російської загрози.
“Шкода, що вони цю загрозу бачать з Брюсселя, а Зеленський з Києва не бачить”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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- Адвокат п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у “вугільній справі” представників партії “Слуга народу” та безпосередньо президента України Володимира Зеленського надати свідчення.