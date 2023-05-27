Фракція "Європейська Солідарність" закликає не фінансувати з держбюджету олігархічні канали, а натомість здійснити перерозподіл бюджетних коштів на підтримку ЗСУ.

Джерело: пресслужба фракції “Європейська Солідарність”.

Зазначається, що фракція “Європейська Солідарність” у ВРУ вимагатиме на найближчому засіданні парламенту негайного перерозподілу бюджетних коштів на підтримку ЗСУ.

“Це злочин – в нинішніх умовах фінансувати з бюджету олігархічні телеканали, зокрема, “1+1”, – йдеться у заяві фракції.

Співголови фракції Ірина Геращенко озвучили ці вимоги на засіданні погоджувальної ради у пʼятницю, 26 травня.

Днями Петро Порошенко виграв суд у “Телерадіокомпанії “Студія 1+1”, яка судиться з п’ятим президентом за його слова, що канал у редакційній політиці керувався настановами Ігоря Коломойського.

У фракції “Європейська Солідарні” підкреслили, що навіть Печерський районний суд Києва вимушений відмовити в задоволенні позову “1+1”, які вимагали визнати неправдивою інформацію про їхню залежність від підсанкційного в США й інших цивілізованих країнах олігарха.

“Європейська Солідарність” неодноразово звертала увагу на заангажованість телеканалу “1+1”, який проводив найбрудніші інформаційні кампанії проти опозиції і членів нашої політичної команди, не гребучи брехнею про “вбив брата” та інші фейки. Але змушені вибачитися перед колективною Мосейчук, бо ж дійсно, вони не на 100% належать Коломойському. На 25% – родині Медведчуків”, – йдеться у заяві фракції.

Відтак, “ЄС” публічно звертається до РНБО з вимогою накласти санкції на канал, який належить підсанкційному олігарху і родині державного зрадника.

“За фінансування олігархів в умовах війни рано чи пізно прийдеться відповідати. Тому “ЄС” вимагає фінансувати армію, а не канали зрадників”, – наголосили у фракції.

А також додали, що відповідні зміни до бюджету, в яких фракція пропонує перерозподілити 2 млрд з телеканалів “ЄС” давно зареєструвала у Верховній Раді.