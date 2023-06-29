Народні обранці від політсили "Європейська Солідарність" з трибуни Верховної Ради закликала монобільшість негайно поставити в порядок денний законопроєкти про заборону УПЦ МП, яка несе загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба “Євросолідарності”

Депутати наголосили, що такі законопроєкти уже давно зареєстровані в парламенті, однак штучно блокуються більшістю.

“Припиняти цю ганьбу покликаний розроблений нами Законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад”, – наголосив нардеп Микола Княжицький.

Більш того, понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні, нагадав він.