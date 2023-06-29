Джерело: пресслужба “Євросолідарності”
Депутати наголосили, що такі законопроєкти уже давно зареєстровані в парламенті, однак штучно блокуються більшістю.
“Припиняти цю ганьбу покликаний розроблений нами Законопроєкт №8221. Його підтримала більшість обласних рад”, – наголосив нардеп Микола Княжицький.
Більш того, понад 80% українців хочуть заборони діяльності РПЦ в Україні, нагадав він.
- Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову Української православної церкви Московського патріархату до Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” про здійснення богослужінь в Успенському соборі та Трапезній церкві у Верхній лаврі.