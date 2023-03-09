У партії "Європейська Солідарність" зауважили, що особистість Семена Кривоноса є досить суперечливою, аби він міг обіймати пост глави Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У зв'язку із цим політсила вимагає від уряду провести новий, чесний і прозорий, конкурс, який проводитиме нова комісія.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “ЄС”.

У партії наголосили, що створена у 2015-2019 роках антикорупційна інфраструктура повинна залишатись незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому також наголошує у своїй свіжій заяві і G7, ключовий міжнародний партнер України.

“Як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора”, – мовиться у заяві.

У “ЄС” нагадали, що ще у 2021 році Михаїл Саакашвілі писав, що Семен Кривонос має повну підтримку від глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Окрім цього, експерти також констатують зв’язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ.

“В той же час контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах виказує його яскраво негативне і кричуще необ’єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Все це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професійності цього антикорупційного органу, який може стати в один ряд із ДБР та БЕБ, а саме – перетворитися на ще одне Бюро добрих послуг для влади”, – наголосили у “Євросолідарності”.

Як зазначили у партії, на своїх минулих посадах у земельному департаменті, митниці та будівельній інспекції навряд чи міг сформувати антикорупційні навички. Більш того, пред’явити позитивні результати своєї роботи на цих посадах Семен Кривонос також не може.

“А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена”, – додали у “ЄС”.

Саме тому партія закликає Семена Кривоноса відмовитись від посади директора НАБУ, як це було у 2016 році, коли він вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам.

“Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно не взірцевий баланс власних видатків і доходів – все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу”, – резюмували у “Європейській Солідарності”.