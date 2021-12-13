Депутати з фракції "Європейської Солідарності" виступили з вимогою, щоб колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі відповів за свої дії перед судом.

Про це йдеться в офіційній заяві фракції, оприлюдненій сьогодні, 13 грудня.

“Свою високу посаду у Міністерстві внутрішніх справ пан Гогілашвілі отримав виключно через особисте знайомство з Володимиром Зеленським. Так само, як і Мецгер, який напав на журналістів “Радіо Свобода” під час інтерв’ю. Так само, як Трухін, який місяцями уникає відповідальності за п’яне ДТП. Так само безкарними лишились депутати-хабарники та злочинці із оточення президента. Вони і є справжнім обличчям цієї влади”, – йдеться у заяві.

Депутати “Євросолідарності” хочуть отримати звіт СБУ про те, чи Гогілашвілі залишається громадянином Росії та хто рекомендував призначити його на посаду.

Політсила також вимагає вибачень Гогілашвілі перед правоохоронцями та нагородження відповідальних поліцейських. Крім того, в “ЄС” вважають необхідним негайно позбавити Марію Левченко доступу до Офісу Президента, зважаючи, що її називали серед тих, хто чув доповідь розвідників про підготовку опеерації щодо “вагнерівців” у кабінеті Зеленського.

“Окремо українці мають почути публічні пояснення щодо фотографії особистої помічниці Зеленського, де вона з явним захопленням та симпатією вклоняється зірці із зображенням Путіна”, – вважають в ЄС.

Також “Європейська Солідарність” вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді, зокрема його причетність до контрабанди та обігу наркотичних речовин. Депутати парламентської фракції вже готують відповідні звернення до правоохоронних органів.