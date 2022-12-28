Політична сила "Європейська Солідарність" привітала рішення Конституційного суду України, який визнав законно вимогу, що УПЦ МП повинна вказувати у своїй назві приналежність до російської церкви та зазначила, що тепер даний закон повинен бути неухильно виконаним.

Про це йдеться у заяві пресслужби “Євросолідарності”.

У політсилі наголосили. що закон, який було ухвалено ще у грудні 2018 року повинен бути неухильно виконаний, адже після рішення Конституційного суду більше немає жодних відмовок, “якими користувались несумлінні чиновники для саботування захисту українського суспільства від щупалець “русского міра””.

У заяві “ЄС” зазначено, що якщо УПЦ наполягає, що більше не належить до московського патріархату, то повинна:

чітко і недвозначно заявити засудити всю РПЦ та її очільника патріарха Кирила як посібника агресії і геноциду українців, розірвати з неї всі стосунки, зокрема, оголосити про вихід її архієреїв зі складу синоду РПЦ, і про непоширення на неї статуту РПЦ;

повідомити Помісні Православні Церкви про розрив з РПЦ і намір урегулювати свій канонічний статус у діалозі з Православною Церквою України відповідно до Томосу, наданого Вселенським Патріархом;

вийти з московського розколу: поновити спілкування з Помісними Церквами, які визнали ПЦУ; а найголовніше – визнати Таїнства Православної Церкви України та розпочати діалог без попередніх умов та вимог щодо порозуміння та об‘єднання українських православних.

“В іншому випадку УПЦ лише вкотре підтвердить, що належить до московського патріархату як канонічно, так і фактично, і має відповідно до закону повідомити про це суспільству”, – йдеться у заяві “Євросолідарності”.

Також у політсилі закликали Верховну Раду України невідкладно ухвалити Закон про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№ 8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій.

“”Європейська Солідарність” ініціювала відповідні звернення місцевих рад – і їхня підтримка показує високу суспільну вагу цього питання”, – зазначається у заяві.