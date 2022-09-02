Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

У повідомленні зазначається, що у четвер у ЗМІ холдингу “1+1” вийшла чергова серія замовних матеріалів проти “Європейської Солідарності” та її лідера, п’ятого президента України Петра Порошенка. У цих матеріалах продовжується провокація про начебто ліквідацію “мільйонної ботоферми”, до якої нібито має якесь відношення партія “Європейська Солідарність”.

“Але сайти, бенефіціар яких знаходиться під санкціями США за корупцію, пішли далі у своїй брехні, запустивши фейк, що начебто Петро Порошенко витрачав гроші на якісь “ботоферми”. “Європейська Солідарність” висловлює рішучий протест проти брехні й маніпуляцій, які розповсюджують олігархічні ЗМІ Коломойського”, – йдеться у повідомленні партії.

Також у “Європейській Солідарності” зауважили, що її члени вже місяць вимагають від керівництва Верховної Ради запросити на погоджувальну раду тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Малюка, аби надати депутатам вичерпну інформацію щодо так званих “ботоферм”.

“Пів року тому “ЄС” простягнула владі руку допомоги, аби разом ми як зріле суспільство вистояли перед обличчям російської агресії. Ми неухильно дотримувалися єдності, але всі ці марафони, “Байрактар News” й інші “гроші” щодня демонструють, наскільки ця єдність має односторонній характер”, – заявили у “Європейській Солідарності”.

Окрім того, наголосили, що партія розглядає можливість подати судовий позов проти афільованих з олігархом Коломойським медіа за їх постійну брехню, маніпуляції, мову ненависті й розкол суспільства.