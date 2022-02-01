Рейтинг партії п'ятого президента України Петра Порошенка зріс більш як на 5% у порівнянні із жовтнем 2021 року.

Про це свідчать результати соцопитування проведеного Центром Разумкова.

За даними Українського центру економічних та політичних досліджень, якби парламентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, то у Верховну Раду потрапили б такі партії (серед усіх опитаних):

“Європейська Солідарність” – 17,5%

“Слуга народу” – 12,8%

“Батьківщина” – 8,7%

“ОПЗЖ” – 6,3%

“Розумна політика” – 6%

Це ті політичні сили, які отримують більш як 5% голосів, необхідних для потрапляння до Верховної Ради.

Як зазначили у Центрі Разумкова, у порівняння із жовтнем 2021 року, найбільше зріс рейтинг саме “Європейської Солідарності” – з 12,4% до 17,5%. Також зросла підтримка у “Батьківщини” (з 7,2% до 8,7%) та у “Розумної політики” (з 5,5% до 6%).

Водночас такі партії як “Слуга народу” та “ОПЗЖ” навпаки, втратили підтримку громадян з 15% до 12,8% та з 7,5% до 6,3% відповідно.

Окрім цього респондентів запитали, яка партія на сьогодні є головною та реальною опозицією до влади. Думки українців розділились так:

“Європейська Солідарність” – 33,1%

“ОПЗЖ” – 19%

“Батьківщина” – 11,3%

“Голос” – 3,1%

Опитування відбувалолся в період з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного опитування. У ньому взяли участи 1 206 респондентів зі всієї України (окрім АР Крим та ОРДЛО).