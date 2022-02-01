Про це свідчать результати соцопитування проведеного Центром Разумкова.
За даними Українського центру економічних та політичних досліджень, якби парламентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, то у Верховну Раду потрапили б такі партії (серед усіх опитаних):
- “Європейська Солідарність” – 17,5%
- “Слуга народу” – 12,8%
- “Батьківщина” – 8,7%
- “ОПЗЖ” – 6,3%
- “Розумна політика” – 6%
Це ті політичні сили, які отримують більш як 5% голосів, необхідних для потрапляння до Верховної Ради.
Як зазначили у Центрі Разумкова, у порівняння із жовтнем 2021 року, найбільше зріс рейтинг саме “Європейської Солідарності” – з 12,4% до 17,5%. Також зросла підтримка у “Батьківщини” (з 7,2% до 8,7%) та у “Розумної політики” (з 5,5% до 6%).
Водночас такі партії як “Слуга народу” та “ОПЗЖ” навпаки, втратили підтримку громадян з 15% до 12,8% та з 7,5% до 6,3% відповідно.
Окрім цього респондентів запитали, яка партія на сьогодні є головною та реальною опозицією до влади. Думки українців розділились так:
- “Європейська Солідарність” – 33,1%
- “ОПЗЖ” – 19%
- “Батьківщина” – 11,3%
- “Голос” – 3,1%
Опитування відбувалолся в період з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного опитування. У ньому взяли участи 1 206 респондентів зі всієї України (окрім АР Крим та ОРДЛО).
- Нагадаємо, що рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%. За Володимира Зеленського готові голосувати на 2,7% українців менше.
- Також свіже опитування, проведене Центром Разумкова, показало, що підтримка п’ятого президента України та лідера “Європейської Солідарності” значно зросла за останні декілька місяців.
- Раніше повідомлялось, що за даними КМІС «Європейська Солідарність» – лідер партійних рейтингів, а «Слуга народу», ОПЗЖ та «Батьківщина» відстають.