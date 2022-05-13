Партія "Європейська Солідарність" закликала українську владу запровадити санкції проти Російської православної церкви як організації, її керівництва та підрозділів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба партії.

“Синод російської православної церкви в Україні фактично повторив наратив кремля, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України Путіна і російську державу, і цинічно перекидаючи відповідальність на Україну. Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад. Це — мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП”, — йдеться у повідомленні.

У партії наголосили, що синод УПЦ МП мав змогу засудити агресію, розірвати зв‘язки з РПЦ і патріархом Кирилом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ та вигороджувати російську агресію.

“Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України”, — зауважується в заяві.

Також представники “Європейської Солідарності” зазначили, що несумісна з християнством позиція РПЦ перетворює патріарха Кирила та його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на “путінських олтарних служок”.

У заяві згадано про активну участь РПЦ у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни.

“Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні”, — констатують в “Європейській Солідарності”.

У такий спосіб у партії закликають: