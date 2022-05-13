Про це повідомляє пресслужба партії.

“Синод російської православної церкви в Україні фактично повторив наратив кремля, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України Путіна і російську державу, і цинічно перекидаючи відповідальність на Україну. Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад. Це — мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП”, — йдеться у повідомленні.

У партії наголосили, що синод УПЦ МП мав змогу засудити агресію, розірвати зв‘язки з РПЦ і патріархом Кирилом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ та вигороджувати російську агресію.

“Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України”, — зауважується в заяві.

Також представники “Європейської Солідарності” зазначили, що несумісна з християнством позиція РПЦ перетворює патріарха Кирила та його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на “путінських олтарних служок”.

У заяві згадано про активну участь РПЦ у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни.

“Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні”, — констатують в “Європейській Солідарності”.

У такий спосіб у партії закликають:

    • Застосувати через механізм РНБО санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її настоятеля – Володимира Гундяєва, інших представників керівництва (зокрема, статутних керівних органів), і підрозділів РПЦ.
    • Забезпечити безумовне виконання Законів України, насамперед щодо позначення церквами, які є підрозділом РПЦ та інших церков чи релігійних організацій РФ, такої своєї належності. Український екзархат РПЦ не повинен маскуватися у нібито УПЦ, і на воротах її кожного храму має висіти табличка зі словом “Москва” для належного і повного інформування вірних про орієнтацію духовенства на країну-агресора.
    • Підтримати священнослужителів, які відмовляються від поминання Гундяєва і зі свого боку прагнуть об’єднання українських православних.
    • Забезпечити швидке і дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема і високого рангу.

 