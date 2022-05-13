Про це повідомляє пресслужба партії.
“Синод російської православної церкви в Україні фактично повторив наратив кремля, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України Путіна і російську державу, і цинічно перекидаючи відповідальність на Україну. Безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад. Це — мантра агресора, яку повторив Синод УПЦ МП”, — йдеться у повідомленні.
У партії наголосили, що синод УПЦ МП мав змогу засудити агресію, розірвати зв‘язки з РПЦ і патріархом Кирилом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з РПЦ та вигороджувати російську агресію.
“Російська православна церква виявила себе як організація, яка ідеологічно обґрунтовує, виправдовує і підтримує засобами пропаганди злочин геноциду проти українців і всі військові злочини, що кояться Росією на території України”, — зауважується в заяві.
Також представники “Європейської Солідарності” зазначили, що несумісна з християнством позиція РПЦ перетворює патріарха Кирила та його оточення, за влучним висловом Папи Римського Франциска, на “путінських олтарних служок”.
У заяві згадано про активну участь РПЦ у депортації українських громадян до РФ, примусовому розміщенні їх на території приходів, перешкоджанні виїзду у треті країни.
“Зафіксовані також непоодинокі випадки співпраці з агресором священнослужителів УПЦ МП, яка згідно зі статутом МП є складовою частиною-підрозділом цієї ворожої церковної організації в Україні”, — констатують в “Європейській Солідарності”.
У такий спосіб у партії закликають:
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- Застосувати через механізм РНБО санкції проти РПЦ як організації – пособника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її настоятеля – Володимира Гундяєва, інших представників керівництва (зокрема, статутних керівних органів), і підрозділів РПЦ.
- Забезпечити безумовне виконання Законів України, насамперед щодо позначення церквами, які є підрозділом РПЦ та інших церков чи релігійних організацій РФ, такої своєї належності. Український екзархат РПЦ не повинен маскуватися у нібито УПЦ, і на воротах її кожного храму має висіти табличка зі словом “Москва” для належного і повного інформування вірних про орієнтацію духовенства на країну-агресора.
- Підтримати священнослужителів, які відмовляються від поминання Гундяєва і зі свого боку прагнуть об’єднання українських православних.
- Забезпечити швидке і дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема і високого рангу.
- Раніше Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск запропонував Путіну зустрітися, однак той не відповідає на запрошення.
- Також голова Російської православної церкви патріарх Кирило може опинитись під санкціями Європейського Союзу.
- Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує запровадження санкцій Євросоюзом проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.