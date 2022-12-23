Депутати з фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували зміни до закону про Конституційний Суд України, якими пропонують привести текст у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії й вимог Єврокомісії.

Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що Євросоюз очікує від України негайних змін в законі про КСУ. В нинішньому вигляді закон гальмує виконання Києвом критеріїв країни – кандидата в члени ЄС й створює загрози для незалежності Конституційного Суду. А також нагадала, що фракція не голосувала за законопроєкт, який також розкритикували у Венеціанській комісії та Єврокомісії.

“Сьогодні ми зареєстрували проєкт закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо порядку формування Дорадчої групи експертів”, яким пропонуємо привести текст у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії й вимог Єврокомісії. Пропонуємо збільшити кількість представників Дорадчої групи й ввести туди міжнародних експертів. Наполягаємо внести цей законопроєкт на найближчий пленарний день”, – наголосила нардепка.

Зауважимо, що 20 грудня Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

У новому висновку наголошується, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів.

Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Крім цього, рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Наразі ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

Голова Всеукраїнського об’єднання “Автомайдан” Катерина Бутко зауважила, що тепер все залежить від президента Зеленського — він має якнайшвидше ветувати прийнятий депутатами законопроєкт та повернути його до Верховної Ради з усіма необхідними рекомендаціями.

Раніше громадськість вже закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроєкту № 7662, адже він “загрожує політичній незалежності Конституційного Суду і нашій євроінтеграції”.

Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що висновок Венеціанської комісії щодо закону про Конституційний Суд України був “прогнозованим”.

За її словами, під час обговорення законопроєкту в “Європейській Солідарності” попереджали, що саме такий висновок зробить “Венеціанка”. Депутати “ЄС” наполягали на їхніх правках, які б зробити проєкт відповідним до європейських норм, зробивши конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія виступила проти звільнення суддів КСУ. “Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни”, – йдеться в листі.