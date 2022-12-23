Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.
Вона зазначила, що Євросоюз очікує від України негайних змін в законі про КСУ. В нинішньому вигляді закон гальмує виконання Києвом критеріїв країни – кандидата в члени ЄС й створює загрози для незалежності Конституційного Суду. А також нагадала, що фракція не голосувала за законопроєкт, який також розкритикували у Венеціанській комісії та Єврокомісії.
“Сьогодні ми зареєстрували проєкт закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо порядку формування Дорадчої групи експертів”, яким пропонуємо привести текст у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії й вимог Єврокомісії. Пропонуємо збільшити кількість представників Дорадчої групи й ввести туди міжнародних експертів. Наполягаємо внести цей законопроєкт на найближчий пленарний день”, – наголосила нардепка.
Зауважимо, що 20 грудня Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.
У новому висновку наголошується, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів.
Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.
Крім цього, рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.
Наразі ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.
Голова Всеукраїнського об’єднання “Автомайдан” Катерина Бутко зауважила, що тепер все залежить від президента Зеленського — він має якнайшвидше ветувати прийнятий депутатами законопроєкт та повернути його до Верховної Ради з усіма необхідними рекомендаціями.
Раніше громадськість вже закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроєкту № 7662, адже він “загрожує політичній незалежності Конституційного Суду і нашій євроінтеграції”.
Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що висновок Венеціанської комісії щодо закону про Конституційний Суд України був “прогнозованим”.
За її словами, під час обговорення законопроєкту в “Європейській Солідарності” попереджали, що саме такий висновок зробить “Венеціанка”. Депутати “ЄС” наполягали на їхніх правках, які б зробити проєкт відповідним до європейських норм, зробивши конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим.
Нагадаємо, що Венеціанська комісія виступила проти звільнення суддів КСУ. “Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни”, – йдеться в листі.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав народних депутатів не підтримувати законопроєкт про відбір суддів Конституційного Суду України, який “перетворює незалежну процедуру на профанацію”.
- Венеційська комісія опублікувала Синопсис (короткий звіт) щодо підсумків засідання 10-11 грудня. У документі зазначено, що комісія вітає рішення Конституційного Суду України щодо приведення до присяги двох новопризначених суддів.
- Президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, низку норм профільних законів, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.