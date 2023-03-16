Європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон.

Про це повідомило CNN.

На розсекреченому відео видно, що камеру дрона MQ-9 Reaper спрямовано назад, у бік його хвоста, а гвинт, встановлений ззаду, обертається. Надалі Су-27 наближається до БПЛА та скидає паливо, після чого російський літак робить другий проліт і повторяє дію.

Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач стикається з MQ-9 Reaper, пошкоджуючи пропелер, і врешті-решт змушуючи США приземлити дрон у Чорному морі. РФ заперечує факт зіткнення, хоча водночас звинуватила США у нібито залученні до бойових дій та провокаціях.

Російський винищувач пошкодив американський БПЛА MQ-9 Reaper під час перехоплення над Чорним морем у вівторок, 14 березня – американцям довелося затопити свій безпілотник у міжнародних водах. 📹: U.S. European Command, DVIDS pic.twitter.com/drfM4comuQ — Букви (@Bykvu) March 16, 2023

За словами Пентагону, критичні моменти зіткнення в повітрі тривали від 30 до 40 хвилин.

Коли камера повертається в режим онлайн, на кадрах вид знову спрямовано назад, і пропелер показано пошкодженим внаслідок зіткнення. Оператори безпілотника фактично управляли ним як планером, аби приземлити у міжнародних водах на південний захід від Криму.

Двоє американських чиновників заявили, що під час його спуску оператори дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення дрона. У такий спосіб вони зменшили ризик потрапляння секретних матеріалів до рук ворога, перш ніж він впаде у воду.