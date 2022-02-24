Європейські авіаційні регулятори кажуть про "високий ризик" для цивільних літаків поблизу українського кордону, побоюючись, що вони можуть бути навмисне націлені на будь-якій висоті.

Про це пише американський телеканал CNN.

“Авіаоператорам нагадують, що зараз це зона активного конфлікту”, – повідомляє Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу, відоме як EASA.

У відомстві додали, що “операторам слід бути вкрай обережними” та уникати використання повітряного простору в межах 100 морських миль від російсько-українського кордону.

“Критична інфраструктура, включаючи аеропорти, піддається військовій діяльності, що призводить до ризику для безпеки цивільних літаків”, – заявили в EASA. “Наявність і можливе використання широкого спектра наземних і повітряних систем ведення війни створює ВИСОКИЙ ризик для цивільних польотів, які виконуються на всіх висотах і рівнях польоту”.