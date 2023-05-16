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Європейські країни прагнуть створити «реєстр збитків» завданих Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити "реєстр", щоб "забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні".

Вівторок, 16 травня 2023, 23:48
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Про це інформує SkyNews.

Тоді як завершення війни в Україні не виглядає неминучим, думки повертаються до наслідків.

Коли ми думаємо щодо відновлення, надзвичайно важливим юридичним елементом є наявність цього реєстру збитків, щоб віддати справедливість жертвам”, — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував, що Україна “реальний перший крок на нашому шляху до того, щоб знайти рішення, як компенсувати ті звірства та збитки, які Росія завдає Україні”.

Він додав, що це лише перший крок. Попереду створення компенсаційного механізму, а зрештою має бути трибунал щодо злочину російської агресії.

Сунак заявив, що реєстр буде “лише однією з низки міжнародних ініціатив”.

Тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після прибуття на саміт Ради Європи в Рейк’явіку, що “реєстр збитків”, у якому перелічено всю шкоду, заподіяну Росією під час її війни проти Україн, є важливим для відновлення зруйнованої війною країни.

Реєстр є “передумовою” для того, щоб союзники України могли працювати над спільним планом відновлення країни, пояснив Шольц, додавши, що це “найважливіше” для майбутнього України, повідомляє CNN.

Вважається, що лідери хотіли б мати практичні напрацювання системи після завершення саміту 17 травня. Вони сподіваються, що США, які мають статус спостерігача на саміті, також підтримають цю ідею.

Європейські лідери зібралися в Рейк’явіку на саміт Ради Європи, зазначається, що це лише четвертий саміт організації за майже 75 років її створення.

Нагадаємо, 17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.

Зауважимо, 10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Вже у лютому Федеральний суд Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, що відкрило шлях для подальшого спрямування цих коштів Україні.

Теги: заява, відновлення України, європейські країни, реєстр збитків, Сунак, Урсула фон дер Ляйен

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