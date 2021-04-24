Європейські ліберали визнали політичними репресіями ув’язнення Антоненка та переслідування Стерненка

Про це у Facebook заявив президент Ліберально-демократичної ліги України Артур Хариторов.
“Після двох місяців важкої роботи, годин міжнародної адвокації та перемовин, аналізу сотень документів та заяв українських порушників прав людини, радий повідомити, що європейська ліберальна спільнота офіційно визнала факт політичних репресій в Україні, що походять від партії “Слуга народу”, – заявив Харитонов.
Він розповів, що близько місяця тому “Слуга народу” заявила про намір вступати до ALDE. Харитонов наголосив, що ця заява обурила кожну ліберальну людину, що веде боротьбу за свободу, враховуючи факт політичних репресій в Україні. Тому він, як президент ліберальної організації (“ЛДЛУ”), що входить до молодіжного крила ALDE European Liberal Youth (LYMEC), вирішив проінформувати європейських лібералів про репресії в Україні.
16 квітня організація подала резолюцію до молодіжного крила ALDE.
“Ми розпочали адвокацію резолюції, маючи острах, що європейська родина не зможе зрозуміти всіх тонкощів українських реалій. Адже, по суті, ми вперше винесли “справу Стерненка”, а також правду про “чорта” (Авакова, – ред.) та “чуму” (Венедіктову, ред.) на міжнародний політичний рівень”, – зазначив Харитонов.
Цю резолюцію підписали 28 європейської ліберальних політичних організацій, деякі з них мають майже сторічну історію. Йдеться про Німеччину, Сполучене Королівство, Швецію, Данію, Норвегію, Ісландію, Швейцарію, Литву, Румунію, Каталонію, Бельгію, Нідерланди, Польщу, Чехію, Угорщину, Австрію, Люксембург, тощо.
“Половина з них представлена керівними партіями. Фактично, ми встановили історичний рекорд за кількістю підписантів проти свавілля “Слуги народу” та її аналогів”, – наголосив активіст.
У суботу, 24 квітня, Конгрес “Європейської ліберальної молоді” одноголосно схвалив резолюцію “DEMAND TO STOP POLITICAL REPRESSIONS AGAINST YOUNG CIVIL RIGHTS ACTIVISTS AND TO RESTORE THE RULE OF LAW IN UKRAINE”. Документ підтримали 170 членів Конгресу.
Головною вимогою резолюції є припинення політичних репресій в Україні, розблокування реальної судової реформи, а також забезпечення справедливості для громадських активістів.
Харитонов заявив, що згідно з текстом резолюції:
- визнається факт політичних репресій щодо Сергія Стерненка у розрізі всіх справ, що відкриті проти нього;
- Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, підозрювані у справі Шеремета, визнаються політично репресованими;
- активісти Роман Ратушний, Сергій Філімонов та інші затримані після акції під стінами Офісу президента, визнаються заарештованими за політичними мотивами;
- визнається, що постанова ВРУ про “засудження подій на Банковій” стала однією з ознак тиску на громадянське суспільство України та деградації української демократії;
- засуджуються дії заступника Авакова Антона Геращенка, який у неправовий спосіб публікував на особистій Facebook-сторінці персональні дані громадян України у так званому “каральному списку” МВС;
- визначено факт втручання партії “Слуга народу” у судову систему та тиск на суд щодо справ Стерненка та інших активістів;
- Дубінський, Бужанський та Гетьманцев відзначені як проросійські депутати у межах “Слуги народу”;
- окремо виділена роль Ірини Венедіктової у політичних переслідуваннях активістів;
- висловлено намір засудження дій Арсена Авакова, Ірини Венедіктової, Антона Геращенка, Олексія Арестовича та всіх депутатів від “Слуги народу”, причетних до політичних репресій проти громадських активістів, на рівні Європейського союзу.
“Окрім цього, офіційно визначено, що делегація LYMEC буде підіймати питання, визначені резолюцією, на літньому Конгресі ALDE, на якому “Слуга” планує (якщо наважиться) вступати до європейської ліберальної партії. Вся інформація про політичні переслідування громадських активістів України також уже передана на рівень материнських партій. Як вже відзначили деякі делегації, шансів у “Слуг” вступити до європартії наразі немає”, – додав Харитонов.
Він також спрогнозував, що знайдуться “експерти”, які почнуть розповідати про “нацистів”, “вбивць” та іншу брехню. Однак європейська ліберальна спільнота детально ознайомилася з біографіями політично репресованих в Україні, тому “всі дії з демонізації активістів наперед марні”.
Харитонов заявив, що попередив про можливість розправи за цю резолюцію. За кейсом слідкуватимуть десятки керівних європейських партій
“Тому попереджаю систему: займатися не репресіями, а реформами”, – додав він.
Андрій Антоненко (Riffmaster) перебуває під вартою більше року — з 14 грудня 2019. Він є єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено за цей час. Про те, як за цей рік змінилося його життя, Антоненко розповів журналістам під час бесіди в СІЗО.
Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.
На підтримку Сергія Стерненка в Україні вже була організована низка акцій. Наприклад, 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція, під час якої відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
27 лютого учасники протесту на підтримку Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
Найбільш резонансна акція відбулася 20 березня, до дня народження Сергія Стерненка, під Офісом президента. Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Давид Гаджимурадов.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту.
Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
- У вівторок, 30 березня, Верховна Рада підтримала постанову “про засудження” акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.
- Нідерландський Гельсінський комітет закликав українську владу забезпечити дотримання справедливості суду над ув’язнений активістом Сергій Стерненко впродовж апеляційного процесу.