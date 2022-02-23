Європейські лідери, які наголошували на дипломатичному врегулюванні питань з Москвою, швидко змінили свою думку після того, як Росія ввела війська на тимчасово окуповані території України.

Про це пишуть експерти американського видання The Washington Post.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін зупинить проєкт газопроводу “Північний потік-2” між Росією та Німеччиною – це є прямим ударом по енергетичному сектору Росії. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, за його словами, “перший шквал” санкцій, спрямованих на п’ять російських банків і трьох російських мільярдерів, які є членами найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що блок обмежить доступ Росії до своїх фінансових ринків і ринків капіталу. І міністри закордонних справ, які представляють Групу семи економік, також погодилися на “скоординовані ескалаційні санкції” проти Росії.

Але експерти оцінили початкову хвилю санкцій як таку, яка навряд чи змінить розрахунки президента Росії Володимира Путіна у короткостроковій перспективі.

Навіть якщо західні уряди запровадять суворіші покарання найближчими тижнями, можуть знадобитися місяці, щоб будь-які заходи суттєво вплинули на фінансовий стан російських олігархів.

“Оскільки Росія в останні роки зіткнулася з раундами перехресних санкцій за анексію Криму та отруєння опозиціонерів, Путін почав накопичувати достатньо іноземної валюти, золота та інших активів, щоб вижити в умовах ізоляції від західних кредитів і ринків”, — сказала Джулія Фрідлендер, колишня головна радниця Білого дому з Європейського Союзу та економічних питань з 2017 по 2019 рік.

“Це не матиме такого негайного впливу, який ви хотіли б, аби ці санкції були засобом стримування”, – сказала вона, хоча додала, що західні уряди мають достатньо важелів впливу, щоб спричинити “надзвичайні економічні наслідки”.

Німеччина та “Північний потік-2”

Рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу “Північний потік-2”, можливо, стало найсерйознішим ударом з боку Європи, поставивши під загрозу багаторічний проєкт, вартістю багато мільярдів для Росії.

Однак, удар не відчується миттєво. Навіть без призупинення, на проєкт чекав тривалий процес регуляторної перевірки, перш ніж він мав бути оголошений.

У зв’язку з тим, що в останні тижні розглядалися заходи щодо стримування російської агресії, питання про те, чи відключати трубопровід у разі російського вторгнення в Україну, було каменем спотикання між Сполученими Штатами та урядом Німеччини. Президент США Джо Байден пообіцяв, що якщо російські війська перейдуть на територію України, “більше не буде “Північного потоку-2” – ми покладемо цьому кінець”. Шольц був лояльнішим, сказавши лише, що “всі варіанти” були на столі, коли мова йшла про каральні заходи щодо Москви.

Але 22 лютого канцлер Німеччини заявив, що його уряд відкликав доповідь Міністерства економіки про вплив газопроводу на безпеку постачання газу Німеччиною.

“Це може здатися технічним питанням, але це необхідний адміністративний крок”, – сказав він на пресконференції. “Без цієї сертифікації “Північний потік-2” не зможе почати роботу”.

Шольц не дав чітких вказівок щодо того те, як довго може бути відкладений процес сертифікації проєкту газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів, але на запитання, чи можна його відновити, він сказав, що процес переоцінки звіту “безсумнівно затягнеться”.

“Німеччина вчинила правильно, коли зробила цей крок”, – сказав Браян О’Тул, колишній радник з питань санкцій Управління фінансів США з контролю за іноземними активами. “Це проєкт з величезними геополітичними розгалуженнями, окрім вужчих економічних”.

Але Петер Бейєр, координатор федерального уряду з трансатлантичної співпраці і парламентарій німецьких християнських демократів, розкритикував Шольца за те, що він не прийняв сміливішого політичного рішення.

“Канцлер Олаф Шольц продовжує ховатися за адміністративним актом через розбіжності всередині партії”, – сказав він, посилаючись на повідомлення про розкол у партії лівоцентристських соціал-демократах Шольца щодо того, як боротися з російською агресією.

Велика Британія та олігархи

У Великій Британії прем’єр країни Борис Джонсон став рупором жорсткої риторики. Він попередив, що президент РФ Володимир Путін планує “найбільшу війну в Європі з 1945 року”. Але аналітики та навіть деякі законодавці з власної партії прем’єр-міністра були приголомшені санкціями, оголошеними у вівторок — проти добре ізольованих банків і націлених на олігархів, які, ймовірно, зберігали свої активи за межами Великої Британії.

Три мільярдери, усі причетні до енергетичного сектору, роками перебувають у списку санкцій США. Геннадій Тимченко з інвестиційної компанії “Волга Груп” і Борис Ротенберг, співвласник SGM (“Стройгазмонтаж”), потрапили під санкції Сполучених Штатів у 2014 році після російського вторгнення та анексії Криму. Ігор Ротенберг, племінник Бориса Ротенберга і колишній мажоритарний акціонер Gazprom Drilling, потрапив під санкції Мінфіну США у 2018 році.

Гевін Уайльд, колишній директор із питань Росії, Балтії та Кавказу в Раді національної безпеки, який працював в адміністрації Трампа, назвав ці об’єкти легкою мішенню.

“Банки, на які вони вдарили, були створені Росією в очікуванні наближення санкцій”, – сказав він, маючи на увазі, що їхня діяльність на міжнародному рівні обмежена, і в результаті у Великої Британії буде “більше символізму, ніж впливу”.

Аналогічно, націлювання на Тимченка та Ротенбергів може надіслати повідомлення Путіну “особисто”, оскільки повідомлялося про їхні зв’язки з російським президентом та їхнє “покровительство над деякими його власними фінансами”. Але Уайльд відзначив відсутність відоміших осіб, зокрема Романа Абрамовича, власника футбольного клубу “Челсі” в Англії.

Том Кітіндж, директор Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки лондонського аналітичного центру RUSI, зазначив, що неурядові організації виявили понад 150 осіб, пов’язаних із Великою Британією, які могли стати мішенню згідно з новим законодавством, ухваленим 10 лютого. Оголошені 22 лютого санкції викликають в експерта занепокоєння.

Він не погоджувався зі стратегією стримування, якщо ситуація загостриться.

“Змусити когось змінити дії, які вони вже вжили, набагато складніше, ніж зупинити превентивно”, – сказав він, додавши, що санкції Заходу проти Росії після того, як вона вторглася в Крим у 2014 році, мали незначний вплив.

Уайльд сказав, що фінансові зв’язки Британії з російськими олігархами обмежують її можливості. “Чим більше каменів вони кидають, тим більше їх звинувачують у тому, наскільки слабкими вони були протягом останніх кількох десятиліть щодо брудних російських грошей, які заполонили їхню систему”, – сказав він.

Євросоюз об’єднався щодо посилених санкцій

Поки російські танки в’їжджали в Східну Україну, дипломати Європейського Союзу бігали між дзвінками та зустрічами, щоб визначитися з відповіддю. 22 лютого вони оголосили про перший раунд санкцій, припускаючи, що попереду буде ще більше.

Санкції ЄС будуть спрямовані проти приватних і юридичних осіб, пов’язаних з останніми окупаційними кроками Росії, включно з 351 депутатом Думи, які проголосували за визнання незалежності ОРДЛО, а також 27 фізичними і юридичними особами, які відіграли роль у “підриві територіальної цілісності України, суверенітеті та незалежності”, – сказав Боррель.

Санкції також будуть спрямовані на можливість російської держави отримати доступ до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, “обмежуючи фінансування їхньої політики”, – додав він.

У наступному твіті Боррель сказав, що санкції для російських чиновників – це більше ніяких покупок у Мілані, діамантів в Антверпені чи вечірок у Сен-Тропе.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікувала заяву, щоб похвалити те, що вона назвала “жорстким” пакетом санкцій, який “складається з низки відкаліброваних заходів”.

Але пакет був менш амбітним, ніж дехто очікував, і вплив цих санкцій на Путіна чи його плани ще належить побачити.

Протягом тижнів європейські чиновники попереджали про “грандіозні” санкції у разі подальшої ескалації Росії. Зараз європейські чиновники стверджують, що російські війська перебувають на сході України, але обіцяний ними пакет “матері всіх санкцій” тримається в резерві.

Протягом вихідних українські чиновники закликали Європу ввести санкції проти Путіна, перш ніж він діятиме.

“Нам не потрібні ваші санкції після того, як відбудеться бомбардування, після того, як нашу країну обстріляють, або після того, як у нас не буде кордонів і після того, як у нас не буде економіки, або коли частина нашої країни буде окупована”, – сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Коли біля кордону Євросоюзу вишикуються готові до вторгнення війська, Європа та її союзники можуть зіткнутися з питаннями, чому вони не діяли раніше.