Президент Європарламенту та мер Флоренції закликають європейські міста надіслати запасні генератори в Україну, щоб допомогти країні пережити зиму перед загрозою атак Росією на електроенергетичної інфраструктури.

Про це інформує the Guardian.

Сьогодні російські окупанти масовано обстріляли територію України, знову націлюючись на енергомережу, лишивши низку міст без електроенергії, водопостачання та зв’язку.

Мільйонам українців загрожує знеструмлення через те, що російські війська бомбардують ключову інфраструктуру.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола виступила із закликом доставити генератори в Україну.

“Українці зараз без електрики внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну цільову інфраструктуру”, – сказала вона.

Даріо Нарделла, мер Флоренції (Італія), який очолює мережу місцевих органів влади в Європі, сказав, що хоче координувати групу з 200 європейських міст з метою відправити генератори, які вони зберігають, в Україну.

“У нас є потенціал для надсилання кількох сотень генераторів, навіть промислових розмірів, які зможуть виробляти досить багато електроенергії”, — сказав Нарделла.