Європейські політики звернулися до комітету з проханням подовжити терміни висування кандидатів до кінця березня та запропонували кандидатуру Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповідному документі.

У світлі історично безпрецедентних подій ми з повагою закликаємо Комітет з присудження Нобелівської премії миру знову відкрити та переглянути процедуру номінації на Нобелівську премію миру 2022 року”, — зазначено у документі.

Політики наголошують, що відважні українці та українки борються за збереження демократії та самоврядування. Від “непокори демократично обраного президента України Володимира Зеленського” до людини зі сльозами на очах, яка прощається з родиною, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають на опір силам авторитаризму.

“Наші слова співчуття та підтримки навряд чи можуть виправдати ті жертви, яких вони зазнають заради принципів прав людини та миру”, — зауважується у документі.

У такий спосіб вони прагнуть відновлення процедури висунення на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року, аби дозволити номінацію на Нобелівську премію миру для президента Зеленського та народу України.