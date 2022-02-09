Європейські та американські регулятори попередили банки про серйозні кібератаки з боку Росії

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Раніше регулятор був сконцентрований на шахрайствах під час пандемії коронавірусу, ситуація в Україні змусила його звернути увагу на кібератаки з боку Росії.
Європейський центральний банк вимагає від банків готуватися до таких дій, тому було проведено кібервоєнні ігри для перевірки можливості банків боротися з кібератаками.
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Наприкінці січня департамент фінансових послуг Нью-Йорка оприлюднив попередження для фінустанов про кібератаки у відповідь, якщо РФ вдереться в Україну, що призведе до застосування американських санкцій.
Глава німецького супервайзера BaFin Марк Бренсон пов’язав кібервійну з геополітикою та безпекою.
- Заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу.
- Нагадаємо, СБУ за січень 2022 року припинила й нейтралізувала 121 кібератаку. Вони були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади.
- Раніше повідомлялось, що на офіційний сайт України здійснили кібератаку. Внаслідок хакерського нападу у ніч на 26 січня ресурс був недоступний протягом кількох годин.
- За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.
- Також американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- Окрім цього, уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.
- У мережі також зʼявилася інформація про те, що невідомі хакери зламали сайт “Дії” та виклали персональні дані 2 мільйонів українців і продають за $15 тисяч.