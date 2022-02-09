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Європейські та американські регулятори попередили банки про серйозні кібератаки з боку Росії

Європейський центральний банк попередив про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнити свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.

Середа, 9 лютого 2022, 12:26
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Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Раніше регулятор був сконцентрований на шахрайствах під час пандемії коронавірусу, ситуація в Україні змусила його звернути увагу на кібератаки з боку Росії.

Європейський центральний банк вимагає від банків готуватися до таких дій, тому було проведено кібервоєнні ігри для перевірки можливості банків боротися з кібератаками.

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Наприкінці січня департамент фінансових послуг Нью-Йорка оприлюднив попередження для фінустанов про кібератаки у відповідь, якщо РФ вдереться в Україну, що призведе до застосування американських санкцій.

Глава німецького супервайзера BaFin Марк Бренсон пов’язав кібервійну з геополітикою та безпекою.

Теги: банки, європейський банк, кібератака, наступ Росії

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