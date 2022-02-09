Європейські та американські регулятори попередили банки про серйозні кібератаки з боку Росії

Європейський центральний банк попередив про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнити свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Раніше регулятор був сконцентрований на шахрайствах під час пандемії коронавірусу, ситуація в Україні змусила його звернути увагу на кібератаки з боку Росії.

Європейський центральний банк вимагає від банків готуватися до таких дій, тому було проведено кібервоєнні ігри для перевірки можливості банків боротися з кібератаками.

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Наприкінці січня департамент фінансових послуг Нью-Йорка оприлюднив попередження для фінустанов про кібератаки у відповідь, якщо РФ вдереться в Україну, що призведе до застосування американських санкцій.

Глава німецького супервайзера BaFin Марк Бренсон пов’язав кібервійну з геополітикою та безпекою.