Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду, завдяки якій Україна отримає 2 млн євро на відновлення закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

25 жовтня, у межах 5-го німецько-українського економічного форуму у Берліні, Європейський інвестиційний банк та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй підписали грантову угоду щодо підтримки програми “Енергоефективність громадських будівель в Україні”. Мовиться про спрямування 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зауважив, що впровадження європейських практик щодо політики енергоефективності є одним із ключових пріоритетів України. Також він наголосив, що підвищення енергоефективності громадських будівель було і залишатиметься важливим елементом для забезпечення енергетичної безпеки України.

“Ми з нетерпінням чекаємо на початок першого конкурсу пропозицій у межах цієї програми, щоб муніципалітети могли надати свої пропозиції щодо термомодернізації чи ремонту, зокрема, дитячих садків, шкіл та медичних закладів. Ми хочемо реконструювати Україну за найвищими стандартами енергоефективності. Замість кожної зруйнованої чи пошкодженої будівлі збудуємо сучасну, безпечну та енергоефективну”, — розповів Олексій Чернишов.

Крім того, Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе підготуватися до наслідків терористичних атак з боку Росії на критичну інфраструктуру України.

Таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, вже найближчим часом українська та німецька сторона фіналізують цю домовленість.

Нагадаємо, що у серпні цього року Верховна Рада України ратифікувала дві грантові угоди між Україною та ЄІБ, які передбачають отримання грантів у 5 млн євро на реалізацію програми “Енергоефективність громадських будівель в Україні”.

Зокрема, у липні 2021 року Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду між Україною та ЄІБ, яка передбачає термомодернізацію громадських будівель в Україні, зокрема дитячих садків, закладів охорони здоров’я, шкіл тощо.