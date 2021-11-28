Європейський інвестиційний банк з 2007 року виділив Україні понад 7 мільярдів євро, з них мільярд — минулого року.

Про це заявив Голова Представництва Європейського банку в Україні Жан-Ерік де Загон в інтерв’ю телеканалу “Дом”.

З 7 млрд євро кредитів від ЄІБ найбільше пішло на транспорт.

З того, що лишилось: 1,1 млрд євро — за енергетичними проєктами, 2 млрд євро на розвиток малих та середніх підприємств через комерційні банки в Україні та близько 500 млн євро — співпраця у сфері промисловості.

“Банк присутній в Україні з 2007 року, і це важливо. Сьогодні ми маємо портфель із 7 млрд [євро] кредитів для України. Ми доклали дуже багато зусиль у 2014-2016 роках — після Революції Гідності. На той час Банк та ЄС зобов’язалися надати Україні 3 млрд [євро] кредитів. І ми виконали це зобов’язання. Торік ми мали кризу, пов’язану з COVID-19, і підписали кредит на 1 млрд [євро]”, — розповів глава Представництва ЄІБ в Україні.

Особлива увага інвесторів приділяється переходу на зелену енергетику, зокрема на екологічно безпечні види транспорту.

Також серед пріоритетних напрямів — допомога з відновлення підконтрольної Україні частини Донбасу.