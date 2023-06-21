Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.

Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Передбачені меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення: муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо: використання спеціального трастового фонду від ЄІБ “EU for Ukraine Fund”; кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.