Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.
Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.
Передбачені меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення: муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
Окрім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо: використання спеціального трастового фонду від ЄІБ “EU for Ukraine Fund”; кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).
Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.
Зазначимо, що Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.
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