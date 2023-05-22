Джерело: RTE.

Сума цього штрафу стала найбільшою в історії ЄС, пов’язаною з порушення конфіденційності. Це перевищує попередній рекордний штраф у розмірі 746 мільйонів євро, накладений на Amazon у 2021 році.

У межах рішення компанії було наказано призупинити передачу даних з ЄС до США. Meta дали пів року для припинення незаконної обробки та зберігання персональних даних європейських користувачів у США, які були отримані з порушенням Загального регламенту захисту даних (GDPR).

Компанія заявила, що планує оскаржити рішення регулятора.

Спершу DPC не рекомендував накладати штраф. Водночас деякі з його колег європейських регуляторів не погодилися. Зрештою було Європейська рада із захисту даних (EDPB) наказала накласти штраф на Meta.