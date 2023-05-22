Джерело: RTE.
Сума цього штрафу стала найбільшою в історії ЄС, пов’язаною з порушення конфіденційності. Це перевищує попередній рекордний штраф у розмірі 746 мільйонів євро, накладений на Amazon у 2021 році.
У межах рішення компанії було наказано призупинити передачу даних з ЄС до США. Meta дали пів року для припинення незаконної обробки та зберігання персональних даних європейських користувачів у США, які були отримані з порушенням Загального регламенту захисту даних (GDPR).
Компанія заявила, що планує оскаржити рішення регулятора.
- Відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше вони будуть оштрафовані.
- У Великій Британії оштрафували TikTok на 15,9 мільйона доларів за порушення закону про захист даних, зокрема використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.