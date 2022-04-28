Про це вона повідомила у Twitter.
Політикиня підтримала пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо залучення міст й регіонів ЄС до відновлення України.
“Скоро настане час для відбудови України. Президенте Зеленський, я підтримую вашу пропозицію налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для розумного відновлення. Ми допоможемо вам відбудуватися й разом з Україною підемо її європейським шляхом”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Soon, the time will come for Ukraine’s reconstruction.
President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly.
We will help you reconstruct and we will walk together with Ukraine on its European path. pic.twitter.com/G4FFYkldYE
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022
- Нагадаємо, що Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Напередодні Україна заповнила увесь опитувальник для вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту України Володимиру Зеленському.
- В Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.