Про це вона повідомила у Twitter.

Політикиня підтримала пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо залучення міст й регіонів ЄС до відновлення України.

“Скоро настане час для відбудови України. Президенте Зеленський, я підтримую вашу пропозицію налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для розумного відновлення. Ми допоможемо вам відбудуватися й разом з Україною підемо її європейським шляхом”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.