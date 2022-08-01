Європейський Союз надав Україні 1 млрд євро допомоги — прем’єр-міністр

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
Перший транш вже зарахований на рахунок Національного банку України. Він складає 500 мільйонів євро.
“1 млрд євро − це частина великому пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб”, − заявив Шмигаль.
Надходження другого траншу очікується завтра. Український прем’єр-міністр висловив Євросоюзу подяку за такий внесок та назвав його інвестицією у майбутнє.
“Це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє”, − наголосив він.
- Нагадаємо, в Україну прибули реактивні системи залпового вогню MARS II. Їх поставила Німеччина.
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