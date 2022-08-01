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Європейський Союз надав Україні 1 млрд євро допомоги — прем’єр-міністр

До України спрямували додатковий 1 мільярд євро. Європейський Союз надав кошти як виняткову макрофінансову допомогу.

Понеділок, 1 серпня 2022, 15:03
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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Перший транш вже зарахований на рахунок Національного банку України. Він складає 500 мільйонів євро.

“1 млрд євро − це частина великому пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб”, − заявив Шмигаль.

Надходження другого траншу очікується завтра. Український прем’єр-міністр висловив Євросоюзу подяку за такий внесок та назвав його інвестицією у майбутнє.

“Це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє”, − наголосив він.

Теги: Євросоюз, допомога Україні, Європейський Союз, ЄС, Олексій Резніков, прем'єр-міністр, російсько-українська війна

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