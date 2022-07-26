Через широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Європейська Рада вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації.

Ці санкції вперше були запроваджені у 2014 році, проте з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вони були значно розширені. Наразі ці санкції складаються з широкого спектра галузевих заходів, які містять у собі обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, ЄС має різні типи заходів у відповідь на військову агресію Росії проти України. Серед них: обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Також ЄС впровадив індивідуальні обмежувальні заходи, серед них: заморожування активів і обмеження на пересування щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи. З 24 лютого ЄС прийняв низку безпрецедентних і жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

“ЄС найрішучіше засуджує агресивну війну Росії проти України, яка грубо порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликає Росію негайно припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також негайно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосили у повідомленні Європейської Ради.