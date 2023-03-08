Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зреагував на ухвалення у першому читанні законопроєкту про "іноагентів" у Грузії. Він попередив, що остаточне ухвалення цього закону матиме погані наслідки для Грузії та її народу.

Відповідна заява опублікована пресслужбою Євросоюзу.

7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвали проєкт закону про “прозорість іноземного впливу”, який є аналогом російського закону про “іноагентів”.

У Євросоюзу цю новину сприйняли негативно попередивши, що це “дуже поганий розвиток для Грузії та її на роду”.

За словами Борреля, закон у нинішньому вигляді ризикує мати негативний вплив на громадянське суспільство та медіаорганізації з негативними наслідками для багатьох грузин, які отримують вигоду від своєї роботи.

“Цей закон несумісний із цінностями та стандартами ЄС. Це суперечить заявленій меті Грузії щодо приєднання до Європейського Союзу, яку підтримує значна більшість громадян Грузії. Його остаточне прийняття може мати серйозні наслідки для наших відносин”, – наголосили у ЄС.

У зв’язку із цим Євросоюз закликав грузинську владу дотримуватись своїх зобов’язань щодо просування демократії, верховенства права та прав людини.

Окрім цього, у ЄС нагадали, про право людей на мирні протести.

Що відомо про ситуацію у Грузії?

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Законопроєкт підтримали 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

Проєкт закону про “іноагентів” мали обговорити 9 березня, тому зміна рішення стала несподіванкою для усіх сил, зокрема й для опозиції.

6 березня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії обговорили законопроєкти про “іноагентів”. На засіданні сталася бійка. Деяких опозиціонерів силою вивели із зали засідань комітету.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що використає своє право і накладе вето на закон. Одначе, правляча партія, ймовірно, зможе його подолати.

Своєю чергою, представники грузинської опозиції, журналісти, країни ЄС та США зауважують, що грузинська влада намагається запозичити досвід РФ, створюючи репресивний механізм.

У Брюсселі наголосили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Невдоволення законопроєктом вислови і громадяни Грузії, які увечері 7 березня зібрались під будівлею грузинського парламенту на мирний протест, який перетворився на сутички з правоохоронцями. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Поліціянти використовували проти учасників протесту сльозогінний газ та водомети.

У ході сутичок учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі.

Згодом спецпризначенці Грузії знову почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про “іноагентів”. Силовики знову застосували сльозогінний газ та водомети.