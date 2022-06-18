Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.
Цей торговий майданчик був створений для продажу та купівлі сільськогосподарських товарів. Його метою є об’єднання та зміцнення співпраці між представниками європейської логістики та українськими торговцями й фермерами на міжнародному рівні.
На платформі одночасно будуть розміщені як торгові, так і транспортні запити. Саме це має спростити процес організації експортних постачань.
Таким чином, українські торговці зможуть за допомогою декількох натискань знайти партнерів для експорту своєї продукції, а також нові логістичні рішення.
Насамперед це актуально для експорту зерна з України наземним транспортом. Адже це дасть змогу створювати нові ланцюги постачань. Такий механізм має прискорити процес узгодження можливостей між попитом і пропозицією.
“Якщо платформа Grainlane буде мати попит серед українських трейдерів та фермерів, то до неї буде додано додаткові функції: специфікація перетину кордону або база даних попиту на логістику на короткий термін”, – зазначається у повідомленні.
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