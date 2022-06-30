Про це повідомляє Sky News.
Шон Піннер був схоплений у Маріуполі у квітні разом із своїм колегою британцем Ейденом Асліном під час напруженої боротьби за контроль над містом.
Їх визнали винними в “найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу Донецької народної республіки”, хоча їхні родини стверджують, що вони воювали законно в складі української армії та повинні розглядатися як військовополонені.
У заяві суду зазначено, що він “вказав уряду Російської Федерації відповідно до Правила 39 (забезпечення тимчасових заходів) Регламенту Суду, що вони повинні забезпечити, щоби смертна кара, винесена щодо заявників, не була виконана”.
- Нагадаємо, що в “Донецькій народній республіці” підконтрольні Росії бойовики засудили до страти двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко, котрі воювали на боці України, до страти.
- #Букви поспілкувалися з Ігорем, який раніше разом з Ейденом Асліном служив у 137 окремому батальйоні морської піхоти. Задля безпеки співрозмовника, прізвище та нинішнє місце служби не уточнюються.