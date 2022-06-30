Про це повідомляє Sky News.

Шон Піннер був схоплений у Маріуполі у квітні разом із своїм колегою британцем Ейденом Асліном під час напруженої боротьби за контроль над містом.

Їх визнали винними в “найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу Донецької народної республіки”, хоча їхні родини стверджують, що вони воювали законно в складі української армії та повинні розглядатися як військовополонені.

У заяві суду зазначено, що він “вказав уряду Російської Федерації відповідно до Правила 39 (забезпечення тимчасових заходів) Регламенту Суду, що вони повинні забезпечити, щоби смертна кара, винесена щодо заявників, не була виконана”.