Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що рішення на користь 83-річної Віолетти Пригожиної є рідкісним прикладом того, як особа успішно оскаржила санкції ЄС, накладені на Росію через повномасштабне вторгнення на територію України. Європейський суд ввів обмеження щодо майже 1700 осіб та організацій.

Як повідомляється, це сталося, коли її син, очільник ПВК “Вагнер”, заявив про нові успіхи на Бахмутському напрямку. Завдяки агресивному піару, нецензурній лексиці та частим поїздкам на передову Пригожин став однією із найпомітніших осіб війни. Проте ЄС не має доказів ролі матері в його діях, і її внесення до чорного списку “ґрунтувалося виключно на їхніх родинних стосунках”.

Однак речник ЄС сказав, що рішення суду стосується лише санкційного списку від 23 лютого минулого року, а рішення від 14 вересня про певні обмеження й досі залишається в силі. Тому Пригожина залишається під заморожуванням активів і забороною на поїздки.

Крім того, додається, що Пригожин, який “любить бути в центрі уваги ЗМІ”, відповів з характерною іронією та непокорою, коли його запитали про рішення в середу. “На жаль, я у відрядженні на території Донбасу”, – сказав Пригожин через свою пресслужбу через кілька годин після того, як зняв себе на камеру перед танком, на тлі якого лунають вибухи.

Разом з тим, він додав, що його мати боролася зі справою самостійно, і він не планує оскаржувати санкції проти себе та ПВК “Вагнер”. “Я не збираюся їх оскаржувати і вважаю, що на даний момент вони нав’язуються цілком обґрунтовано”, – пояснив він.