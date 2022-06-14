73 російських груп, зокрема неурядові організації звернулися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргами, щодо закону про "іноземних агентів". РФ повинна виплатити заявникам компенсації.

Про це повідомляє пресслужба Європейського суду з прав людини у відповідному документі.

Варто зазначити, що Росія використовує термін “іноземні агенти” для позначання організацій, які начебто беруть участь у політичній діяльності з іноземною підтримкою. Внаслідок подібних перевірок багато організацій закрилися. Згідно з законом “іноземні агенти” зобов’язані позначати свої публікації застереженням, регулярно звітувати про свої доходи та витрати, а також проходити фінансовий аудит.

Водночас, на думку, представників ЄСПЛ, російський закон порушує свободу зібрань та асоціацій. Суд заявив, що використання “політичної діяльності” як критерію для визначення груп як “іноземних агентів призвело до неузгоджених результатів і спричинило невизначеність серед НУО, які бажають брати участь у діяльності громадянського суспільства, пов’язаній, зокрема, з правами людини або захистом прав людини, довкілля чи благодійною діяльністю”.

Відтепер РФ повинна виплатити заявникам компенсації.