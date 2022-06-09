Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що сьогодні, за підсумками засідання ЄЦБ, ключові відсоткові ставки залишаються незмінними. Натомість банк повідомив про плани щодо підвищення ставок на наступному засіданні. Очікується зростання на 0,25%.

Зауважується, що річна інфляція в 19 країнах, які використовують євро як основну валюту, у травні досягла 8,1%, що є рекордним показником. Представники ЄЦБ зазначають, що це — серйозний виклик, та повідомляють про необхідність повернення рівня інфляції до 2% у середньостроковій перспективі.

Зокрема, банк скоротив прогнози щодо зростання ВВП єврозони. Наразі щорічне зростання ВВП очікується на рівні 2,8% у 2022 році та 2,1% у 2023 році. У березні ЄЦБ прогнозував, що зростання ВВП єврозони складе 3,7% у 2022 році і 2,8% у 2023 році.

У повідомленні банку зазначається, що європейська та світова економіки зазнають тиску у зв’язку з невиправданою широкомасштабною агресією Росії в Україні. Зокрема, впливають на це дефіцит матеріалів

“Це порушує торгівлю, призводить до дефіциту матеріалів і спричиняє підвищення цін на енергоносії та сировину. Ці чинники й далі впливатимуть на довіру та гальмуватимуть зростання економіки, особливо в найближчій перспективі”, — повідомляє ЄЦБ.