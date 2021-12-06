ЗеПорушення

54

Всього порушень

10

Днів без порушень
13:12 Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро
12:48 В Австралії встановлять чорну скриньку, яка «запише» момент кінця світу
12:22 Hubble зробив світлину галактики у сузір’ї Тукан
11:59 Мер Полтави: на Донбасі «брат іде на брата»
11:26 У Львові померла 101-річна зв’язкова УПА Ольга Ільків
09:40 В Естонії виявили перші випадки коронавірусу, схожого на Omicron
09:26 Білорусь цього тижня «вдарить» санкціями по ЄС
08:16 Мокрий сніг і туман: якою буде погода 5 грудня
00:06 Аварія на Бурштинській ТЕС: помер один із постраждалих

05 грудня

23:37 Польща затримала судно з п’яним російським екіпажем
23:17 В Австрії пропонують штрафувати за ухилення від вакцинації
21:45 Резніков закликає Канаду, США та Великобританію надати Україні військову підтримку
20:50 У нову соцмережу Дональда Трампа вклали понад 1 мільярд доларів
19:05 Завдяки новим технологіям повітря Чорнобильської зони стало на 47% менш радіоактивним
18:30 В Індонезії виверження вулкану: шар попелу сягає висоти дахів, є загиблі
18:09 Нова різдвяна пісня сера Елтона Джона та Еда Ширана: що у ній сховано?
16:58 Завтра вийдуть нові кросівки Adidas у колаборації з YEEZY: на що варто звернути увагу?
15:55 Італійський стоматолог намагався щепитися від коронавірусу у фальшиву руку
14:30 Human Rights Watch підозрює талібів у вбивствах колишніх службовців Сил безпеки Афганістану
13:50 У Канаді злодії навчились викрадати авто за допомогою пошукових трекерів Apple
11:25 Блінкен і Лавров влаштували бурхливу суперечку щодо України, – Bloomberg
10:35 Білий дім: Відеодзвінок Байдена і Путіна відбудеться 7 грудня
09:53 На заході мокрий сніг: якою буде погода 5 грудня
09:23 5 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

04 грудня

22:39 «Слуга» Василевська-Смаглюк розкритикувала YouControl, але адміністрація ресурсу відкинула звинувачення
21:26 У Нідерландах відбулася акція проти COVID-обмежень

Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро

Європейський центральний банк анонсував зміну дизайну банкнот євро після проведення консультацій із європейськими громадянами, а процес, як очікується, завершиться у 2024 році.

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:12

Про це йдеться у заяві Європейського Центрального Банку, пише  міжнародне видання Еuronews

Дизайн банкнот євро – політично делікатне питання. У типових зображеннях на банкнотах – наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель – є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

“Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходящими для європейців будь-якого віку та походження”, – сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард

Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро.

Тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони, потім представить короткий список нових тем Керуючій раді ЄЦБ.

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі “епох та стилів”.

Теги: банкноти, Євро, європейський банк, монети, редизайн

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook