Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро

Про це йдеться у заяві Європейського Центрального Банку, пише міжнародне видання Еuronews
Дизайн банкнот євро – політично делікатне питання. У типових зображеннях на банкнотах – наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель – є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.
“Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходящими для європейців будь-якого віку та походження”, – сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард
Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро.
Тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони, потім представить короткий список нових тем Керуючій раді ЄЦБ.
Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі “епох та стилів”.
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