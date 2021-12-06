Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро

Європейський центральний банк анонсував зміну дизайну банкнот євро після проведення консультацій із європейськими громадянами, а процес, як очікується, завершиться у 2024 році.

Про це йдеться у заяві Європейського Центрального Банку, пише міжнародне видання Еuronews

Дизайн банкнот євро – політично делікатне питання. У типових зображеннях на банкнотах – наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель – є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

“Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходящими для європейців будь-якого віку та походження”, – сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард

Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро.

Тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони, потім представить короткий список нових тем Керуючій раді ЄЦБ.

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі “епох та стилів”.