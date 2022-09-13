Про це повідомили на сторінці Європарламенту.

За її словами, на тлі російського вторгнення українці довели свою хоробрість й витривалість. Вона наголосила, що немає альтернативи тому, що Україна зобов’язана виграти війну, яку спровокувала РФ.

“Тому європейці повинні продовжувати надавати Україні всі види допомоги”, — заявила Марін.

Фінська прем’єрка вважає, що Європейський Союз має запровадити жорсткі санкції та візові обмеження проти Росії. На її думку, нині Захід ще більше об’єднався через недалекоглядні дії Росії.

Також вона закликала до короткострокових заходів щодо зниження цін на електроенергію. Марін додала, що ця криза в Європі – не перша і не остання.