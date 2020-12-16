Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) просить Верховну Раду підтримати поправку щодо поступового підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, повідомляють #Букви.

Також в ЕВА запропонували дещо пом’якшити темпи щорічного підвищення акцизів на сигарети.

Більш поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дозволить уникнути зниження реалізації тютюнових виробів, збільшення частки незаконної торгівлі та невиконання плану надходжень акцизу до державного бюджету.

Варто зазначити, що протягом останніх 3-х років обсяг легального ринку тютюнових виробів зменшився на 32%, натомість відбулося різке зростання обсягів незаконної торгівлі сигаретами – майже в 7 разів.

“Більш поступове підвищення податку відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом від 27 червня 2014 р, за якою Україна взяла на себе зобов’язання поступово узгодити своє законодавство із вимогами Директиви Ради №2011/64/ЄС про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, – заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Також в Європейській Бізнес Асоціації запропонували подовжити існуючий графік щорічного підвищення акцизів до 2030 р. (наразі він діє до 2025 р.), встановивши щорічні темпи підвищення акцизу на 10%.

Парламентський комітет з фінансів, податкової і митної політики запропонував дещо пом’якшити заплановане різке зростання акцизу на ТВЕНи з січня 2020 р. Акциз має зрости не на 320%, як планувалося раніше, а на 200%, а також додатково кожного наступного року (до 2025 р.) на 30%.