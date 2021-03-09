Компанія Unilever оголосила, що вилучить "нормальний" з етикеток та реклами продукції косметичних засобів та засобів гігієни брендів, що їй належать. Мета — просування інклюзивного ставлення до людської краси.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій 9 березня.

“Компанія Unilever оголошує, що прибере слово “нормальний” з усіх упакувань та реклами наших брендів краси та засобів особистої гігієни, в рамках нового бачення та стратегії Positive Beauty”, — йдеться в заяві.

Компанія наголосила, що рішення відмовитися від слова “нормальний” є одним з багатьох кроків, спрямованих на те, щоб “кинути виклик вузьким ідеалам краси”.

“Ми працюємо над тим, щоб допомогти покласти край дискримінації і виступати за інклюзивне бачення краси. Глобальне дослідження досвіду людей в індустрії краси показало, що використання слова “нормальний” для опису волосся або шкіри змушує більшість людей відчувати себе винятками”, — зазначили в Unilever.

Дослідження, на яке посилається Unilever, тривало в 9 країнах світу (Бразилія, Китай, Індія, Індонезія, Нігерія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Великобританія і США) в січні та лютому поточного року. Загальна кількість учасників сягнула 10 тисяч.

Воно показало, що 56% осіб переконані, що індустрія краси й особистої гігієни може змусити людей почуватися ізольованими. Серед опитаних 7/10 заявили, що використання “нормальний” на пакуваннях та у рекламі чинить негативний вплив. Серед вікової групи 18-35 таких 8/10.

У компанії переконані, що завдяки своєму масштабу вони можуть реально впливати на життя людей, зокрема, з метою зробити їх розуміння краси ширшим.

“Завдяки тому, що 1 млрд осіб користується нашими продуктами для краси і особистої гігієни кожного дня, і ще більше людей бачать нашу рекламу, наші бренди можуть реально змінити життя людей. В рамках цього ми прагнемо боротися зі шкідливими нормами і стереотипами і формувати ширше та інклюзивніше визначення краси. Ми знаємо, що видалення “нормального” з наших продуктів і упакувань не розв’язує проблему саму собою, але це важливий крок вперед”, — зазначила президентка компанії з краси та особистої гігієни Санні Джайн (Sunny Jain).

Довідка. Unilever — нідерландсько-британська компанія, одна зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії (зокрема парфумерії). Штаб-квартири компанії розташована в Роттердамі та Лондоні.

Компанія є власником кількох сотень брендів. Зокрема, це Dove, Rexona, Axe, Timotei, Lux, Domestos, Cif

тощо. Доходи компанії у 2020 році оцінили в 50,724 млрд євро. Впродовж минулого року компанія забезпечила робочими місцями 155 тисяч осіб по всьому світу. Найбільшими міжнародними конкурентами Unilever є швейцарська Nestlé і американська Procter & Gamble.