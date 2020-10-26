Партія “Європейська Солідарність” – це єдина політична сила євроатлантичного напрямку, яка виборола перемогу в усіх областях України.

Про це на брифінгу сказав п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Хочу наголосити, що “Європейська Солідарність” – це єдина українська політична сила європейського і євроатлантичного напрямку, яка виборола перемогу в усіх без виключення областях України. Вибори проводились у 23 областях, а також у Києві. І в усіх обласних радах та Київській міській раді партія “Європейська Солідарність” буде представлена”, – сказав Порошенко.

Він додав, що “ЄС” буде представлена в усіх без винятку обласних центрах України.

“Це не тільки обласні центри у 23 областях та у Києві. Це ще й Краматорськ. Наголошую, “Європейська Солідарність” – це єдина політична сила, яка має такі результати”, – сказав п’ятий президент України.

“Слуги” Зеленського не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ за даними нашого підрахунку голосів не долає бар’єр e шести обласних радах України. Партія Зеленського лідирує у 4 областях, ОПЗЖ лідирує у 3 областях і бореться за 4-ту”, – повідомив Порошенко.