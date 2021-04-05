"Європейська Солідарність" вимагає проведення повторних виборів у 87-му окрузі через фальсифікації, застосування владою адмінресурсу, що унеможливлюють встановлення достовірних результатів голосування.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій 5 квітня.

“Європейська Солідарність” заявляє, що довибори на 87-му виборчому окрузі (Івано-Франківська область) “стали ганебним повторенням практики часів режиму Януковича”.

Політсила звертає увагу на численні порушення під час довиборів, зокрема, зникнення бюлетенів, тиск з боку народних депутатів “Слуги народу” на членів окружного виборчкому, бездіяльність правоохоронців.

“Ці порушення зафіксовані, зокрема, представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви. Вимагаємо реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства”, — наголошують депутати.

В “ЄС” переконані, що зловживання під час виборів на догоду владним інтересами веде до зростання автократії.

У зв’язку із цим політсила звернулася до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн (зокрема, Великої Сімки) з проханням надати оцінку подіям на окрузі.

Також “ЄС” виступила за притягнення до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства та проведення повторних виборів на 87-му окрузі зі спрямуванням на них спостерігачів ОБСЄ.

Раніше кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський виступив за оголошення перевиборів через численні порушення під час підрахунку голосів.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.