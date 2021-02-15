Про це в ході погоджувальної ради заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко.
“Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані тим, що нашим воїнам в’яжуть руки штрафами за вогонь у відповідь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням у День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він прозвітував, яка кількість і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони боронять нашу землю”, – сказав він.
Порошенко нагадав, що президент Володимир Зеленський інформував суспільство про 200 днів тиші і пообіцяв близький мир.
“Зараз влада визнала, що перемир’я – фікція. Насправді триває війна, гинуть наші воїни. Лише з початку року загинули 13 бійців”, – зауважив п’ятий президент.
Він наголосив, що право відкривати вогонь у відповідь має бути передано керівникам підрозділів, а також закликав всіх об’єднатися і ухвалити необхідні зміни до бюджету, включно зі збільшенням грошового забезпечення військовослужбовцям.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
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